Vojenský speciál Boeing E-7 Wedgetail
21. 10. 2025 0:06 Technika
Boeing E-7 Wedgetail je dvoumotorový proudový letoun včasné výstrahy a řízení (AWACS) zkonstruovaný americkou společností Boeing. Za kokpitem se nachází systém pro tankování za letu a přepracovaná kabina vybavená deseti operátorskými pracovišti.
