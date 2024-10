VIDEO: Bojový soundsystém pro hybridní válku. Armáda nakoupí speciální obrněnce Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Bojový soundsystém pro hybridní válku. Armáda nakoupí speciální obrněnce

Je to takový velmi výkonný přehrávač zvuků do boje, i když na reprodukci hudby se zrovna moc nehodí. Naopak může ublížit jako sonická zbraň. Česká armáda má několik souprav takzvaných „loudspeakerů“ – výkonných reprobeden, schopných na dálku v prostoru zvukově simulovat jakoukoliv situaci. Teď připravuje nákup obrněnců, na které by mohla speciální soundsystémy montovat.

video: natoaktual.cz