Protiponorkový letoun Bréguet Alizé
22. 11. 2026 0:06 Technika
Měl radarový systém CSF se zatahovací anténní kopulí v břiše. V kokpitu se nacházela tříčlenná posádka. Vnitřní zbraňový prostor mohl pojmout samonaváděcí torpédo nebo hlubinné nálože a podkřídlové zásobníky mohly nést bomby, hlubinné nálože, rakety nebo řízené střely.
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Protiponorkový letoun Bréguet Alizé
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