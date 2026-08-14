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Britský vodíkový speciál JCB Hydromax vytvořil na solných pláních v Bonneville nový rekord

Technika
Britský strojírenský gigant JCB zapsal novou kapitolu v motoristickém sportu i udržitelné mobilitě. Jeho vodíkem poháněný speciál JCB Hydromax dosáhl na slavných solných pláních v Bonneville ohromující průměrné rychlosti 653,909 km/h. Sériově vyráběné motory původně určené pro stavební stroje tak překonaly dosavadní rekordy a dokázaly, že vodíkový pohon má obrovský potenciál pro budoucnost.
video: Reuters/JCB
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