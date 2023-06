VIDEO: Sláva na letišti. Tisící přistání cargo linky v Praze Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Sláva na letišti. Tisící přistání cargo linky v Praze

Na pražském letišti bylo rušno. Tisící let na nákladní lince společnosti Qatar Airways, přivítala po dosednutí v Praze vodní slavobrána. Výroční let absolvoval Boeing B777F ve speciálním zbarvení „ moved by people“

video: Jan Jánský