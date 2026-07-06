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Do Česka přiletěl první armádní Embraer

Technika
Do Česka v pondělí přiletěl první ze dvou transportních letounů Embraer C-390, které česká armáda pořídila i s vybavením za 11,3 miliardy korun bez DPH. Stroj přistál na pražském Letišti Václava Havla. Česká republika ho měla převzít už loni na podzim, dodání se ale na žádost brazilského výrobce posunulo.
video: Jan Jánský
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