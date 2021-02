VIDEO: Smartwings otestovaly svůj Boeing 737 MAX Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Smartwings otestovaly svůj Boeing 737 MAX

Letecký dopravce Smartwings ve čtvrtek odpoledne obnovil komerční lety s letadlem Boeing 737 MAX 8, první let zamířil do Malagy. Ve středu dopravce s prvním letadlem úspěšně provedl ověřovací let. Dalších šest strojů plánuje společnost zprovoznit do léta.

video: Jan Jánský