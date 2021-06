VIDEO: Nové elektrické modely a nejlepší v uživatelském zážitku. To je plán škodovky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Škoda plánuje do roku 2030 zvýšení podílu elektromobilů na prodejích v Evropě na 50 až 70 procent. Nyní je to méně než pět procent. Kvůli tomu chystá nejméně tři další čistě elektrické modely, které budou cenou i velikostí pod modelem Enyaq. Vše je součástí nové firemní strategie Next Level - Škoda Strategy 2030, kterou představil předseda představenstva Thomas Schäfer.

