Stačilo ustřihnout růžek a Scala vypadá líp, nově vypadá i Kamiq

S facelifty je to často ošemetné, mnohdy charakter auta posunou tak, že to publiku uvyklému na původní provedení zrovna nekonvenuje. Je to tanec na tenkém ledě; zrovna u Škodovky by mohli vyprávět. Novou tvář teď dostávají dvojčata Kamiq se Scalou. A druhé jmenované to výrazně pomohlo, stačilo „přistřihnout“ růžek světel.

video: iDNES.tv