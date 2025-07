VIDEO: Ultrarychlé dobíjení. ČEZ má jako první v Česku 900 stojanů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ultrarychlé dobíjení. ČEZ má jako první v Česku 900 stojanů

Řidiči čerpající energii do svých elektromobilů u ČEZ mají na výběr už z 900 veřejných stojanů. Jubilejní stojan o výkonu 360 kW je součásti ultrarychlého hubu o deseti stanicích, který slouží veřejnosti v areálu invelt BMW v pražských Stodůlkách. Největší a nejvýkonnější síť v České republice dodávající energii elektroautům už více než 13 let dosáhla tohoto milníku jako první ze všech provozovatelů. Ještě letos by měla pokořit i hranici 1 000 stojanů.

video: iDNES.tv