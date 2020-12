VIDEO: Z Číny odstartovala nová raketa Dlouhý pochod 8 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Z Číny odstartovala nová raketa Dlouhý pochod 8

Může to vypadat, že si chce Čína ve svém kosmickém programu na poslední chvíli před koncem roku odškrtnout co nejvíce položek. Minulý týden dopravila vzorky z Měsíce a nyní se jí podařilo dostat do kosmu novou raketu nazvanou Dlouhý pochod 8.

video: Reuters