Čínská společnost chtěla zkusit úspěch SpaceX. Přistání ale bylo plamenné

O čínské schopnosti zkopírovat (a ev. vylepšovat) úspěšné produkty už byly popsány stohy papíru. Včetně toho virtuálního. Není divu, že zájmu neuniká ani nekorunovaný král mezi kosmickými raketami dneška, americký Falcon 9. Zopakovat jeho úspěch chtěla nyní čínská společnost LandSpace s nosičem Cučchüe-3.
video: Reuters
