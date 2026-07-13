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Číně se vůbec poprvé podařilo chytit vesmírnou raketu do sítě

Technika
Čína přepisuje historii vesmírných letů, když se jí podařilo vůbec poprvé přistát s raketou do speciální sítě. Tato zachycená část by se měla do kosmického prostoru znovu dostat ještě letos.
video: 02 TV Sport
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