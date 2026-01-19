Čínský Elroq exceluje spotřebou. Leapmotor nabídne luxus za rozumné peníze

Technika
Elektrická verze modelu B10 nabídne výkon 160 kW, solidní dynamiku a hlavně velmi nízkou spotřebu. V reálném provozu se dá jezdit i pod 15 kWh na sto kilometrů, což je v téhle třídě výborný výsledek. Nabíjení je rychlé, výbava bohatá a tepelné čerpadlo je už v základu.
video: Leapmotor, iDNES.cz
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

27:05

Putinův ministr nazývá ČR zemí nepřátel, ale jeho rodiče tu v klidu žijí, říká reportér
Rozstřel
19. 1. 2026 10:30
00:39

Denní světlo ukázalo rozsah tragédie po srážce vlaků ve Španělsku
Zahraniční
19. 1. 2026 10:12
00:43

Náklaďák zdviženou korbou strhl lávku přes dálnici
Zahraniční
19. 1. 2026 9:48
01:05

Čínský Elroq exceluje spotřebou. Leapmotor nabídne luxus za rozumné peníze
Technika
19. 1. 2026 6:52
07:56

Proč Škoda Superb zůstává, když ostatní končí
Technika
19. 1. 2026 0:06
02:16

V Praze přistálo letadlo s Janem Darmovzalem, vězněným ve Venezuele
Domácí
18. 1. 2026 23:44
00:45

Ve Španělsku se srazily vysokorychlostní vlaky
Zahraniční
18. 1. 2026 22:28
00:39

Márnice v Rostově na Donu praská ve švech
Zahraniční
18. 1. 2026 20:28
00:57

Restaurace Ynyshir získala dvě michelinské hvězdy
Lifestyle
18. 1. 2026 20:06
01:10

Dodávka narazila na dálnici D5 do cisterny silničářů
Domácí
18. 1. 2026 18:28
01:52

Aktivistická parta posilněná alkoholem, řekl Havlíček o Pirátech
Domácí
18. 1. 2026 16:18
01:25

Meloniová označila uvalení cel kvůli Grónsku za chybu
Zahraniční
18. 1. 2026 15:52
02:39

Místopředsedy ODS jsou Haas, Drobil, Červíček a Vondra
Domácí
18. 1. 2026 14:46
02:58

SPD a Motoristé potvrdili, že nevydají Babiše a Okamuru ke stíhání
Domácí
18. 1. 2026 13:52
02:50

EU je v krizi, notovali si na Floridě Fico a Trump
Zahraniční
18. 1. 2026 12:04
00:26

Náklaďák smetl u mýtné brány auta i s mužem
Zahraniční
18. 1. 2026 11:16
00:37

Místo ústavu domov jako v rodině
Domácí
18. 1. 2026 11:00
01:32

Demonstranti proti ICE se střetli s krajně pravicovými aktivisty
Zahraniční
18. 1. 2026 10:24
06:55

Amatérský astronom staví jeden z největších teleskopů
Domácí
18. 1. 2026 9:36
03:24

Divinity - Cinematic Announcement Trailer
Lifestyle
18. 1. 2026 0:06

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.