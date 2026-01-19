Čínský Elroq exceluje spotřebou. Leapmotor nabídne luxus za rozumné peníze
19. 1. 2026 6:52 Technika
Elektrická verze modelu B10 nabídne výkon 160 kW, solidní dynamiku a hlavně velmi nízkou spotřebu. V reálném provozu se dá jezdit i pod 15 kWh na sto kilometrů, což je v téhle třídě výborný výsledek. Nabíjení je rychlé, výbava bohatá a tepelné čerpadlo je už v základu.
