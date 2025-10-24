Nový C5 Aircross nabídne šmrnc i komfort citroënu, lepší je plug-in hybrid
24. 10. 2025 0:06 Technika
Nová generace Citroënu C5 Aircross, který je dnes vlajkovou lodí francouzské značky, staví na tradičních hodnotách značky: osobitém designu a maximálním komfortu. Karoserie je v nové generaci ostřejší, dospělejší, s výraznými detaily. Uvnitř posádku pohostí světlý, vzdušný interiér.
