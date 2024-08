VIDEO: Československé státní aerolinie slaví sto let své existence Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Původně Československé státní aerolinie slaví sto let své existence. K založení páté nejstarší letecké společnosti na světě došlo v říjnu roku 1923. První let z Prahy do slovenské Bratislavy byl plánovaný na 28. října, kvůli nepříznivému počasí jej ale ČSA nakonec o jeden den posunuly. Prvním cestujícím se stal redaktor z Lidových novin Václav König.

video: Česká televize, ČSA