Na přelomu července a srpna už tradičně potkáváte na různých místech Česka šílence, co nocí dupou do pedálů. Do tmy se řítí na kolech peloton Metrostav handy cyklo maratonu. Letos vyrazili na štafetovou jízdu kolem republiy už po třinácté. Úkolem je objet 2 222 kilometrů kolem Česka v časovém limitu 111 hodin s aktivním zapojením zdravotně znevýhodněných sportovců.

video: iDNES.tv