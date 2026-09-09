Nová dacia je mrňavý elektromobil. Spring vyrobí v Evropě
9. 9. 2026 7:18 Technika
Dacia představuje druhou generaci svého miniaturního elektromobilu. Sping je úplně nový a a teď už evropský. Dacia prodala od roku 2021 více než 210 000 springů ve více než čtyřiceti zemích. Malý elektromobil byl pro mnoho zákazníků vstupenkou do světa bateriových aut. Právě nejmenší modely pro město a okreskové courání, pro které je elektrický pohon nejvhodnější, se představují až nyní. Spring byl tedy pionýrem, většina automobilek začínala s elektrifikací svého portfolia od velkých modelů, povětšinou SUV. Také Spring je SUV, ovšem v kapesním podání. Druhá generace je postavená podle stejného receptu. Z předchozí generace si Spring zachoval pouze název, vše ostatní se změnilo. Je zcela přepracován a postaven na nové platformě skupiny Renault. nově je o výrazných 18 centimetrů širší. Takže už nevypadá tak hračkovitě, hlavně se ale díky tomu zvětšila kabina. Zákazníci první generace modelu Springu prý používají své auto především pro dojíždění do práce, přičemž denně ujedou v průměru 34 km při rychlosti 34 km/h. V 75 % případů se auto nabíjí doma, zjistila Dacia. Většině uživatelů bude stačit jedno nabití týdně, protože baterie LFP s užitnou kapacitou 27,5 kWh nabízí dojezd až 250 km. Nový Spring je vybaven elektromotorem o výkonu 60 kW (80 k) a točivém momentu 175 Nm, který pohání přední kola. Nejmenší dacia zrychluje z 0 na 100 km/h za 12,1 sekundy a dosahuje maximální rychlosti 130 km/h. Nový Spring má výrazné proporce. Délka je 3,85 m a šířka 1,74 m . Kufr má objem 337 litrů. Nová Dacia Spring se bude vyrábět v továrně ve Slovinsku.
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