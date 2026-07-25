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Psí kusy předvedl pilot s francouzským Rafalem

Technika
Dassault Rafale je francouzský dvoumotorový víceúčelový stíhací letoun s delta křídlem a kachními plochami.
video: Jan Jánský
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