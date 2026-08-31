Vzácný letoun DH 88 Comet naposledy ve vzduchu
31. 8. 2026 0:06 Technika
Na záběrech z letošní letecké show můžete vidět De Havilland DH.88 Comet (G-ACSS) „Grosvenor House“ v letové ukázce. Že je to jedno z posledních vystoupení tohoto vzácného historického sportovního letadla ještě nikdo netušil. O dva týdny později Comet těžce havaroval při přistání na letišti Old Warden v britském Bedfordshiru. Převrátil přes čumák na záda a jeho trup se rozlomil. Zda ho bude možné vůbec opravit se teprve ukáže.
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