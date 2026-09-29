Elegáni s veterány. Prahou projela Distinguished Gentleman’s Drive
29. 9. 2026 10:00 Technika
V neděli 27. září se v Praze sešla klasická auta a jejich posádky na akci The Distinguished Gentleman’s Drive, celosvětové charitativní jízdy spojující historické automobily, elegantní oblečení a podporu mužského zdraví. The Distinguished Gentleman’s Drive je určený majitelům klasických automobilů ve stáří 40 let a více. Organizátor pravidla zpřesňuje tak, že vůz má být navržen a poprvé vyroben před 31. prosincem 1986.
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