Obrazce z kouře, burácení bombardéru. Na Dny NATO do Ostravy dorazilo 100 tisíc lidí

Technika
Až sto tisíc lidí zamířilo v sobotu na mošnovské letiště, kde se celý víkend konají Dny NATO. Akce nabídla novinky, které česká armáda v poslední době zařadila do své výzbroje a které obrana pořizuje. „Když se díváme, co se děje kolem nás, je připomínka významu členství v NATO důležitější než kdykoliv jindy,“ řekl na slavnostním zahájení prezident Petr Pavel.
video: Jagello 2000
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:21

Je naraženo. Na Oktoberfest míří miliony návštěvníků
Zahraniční
20. 9. 2025 21:04
01:15

Nové Troubles? V Severním Irsku bobtná nenávist vůči menšinám. Úřady panikaří
Zahraniční
20. 9. 2025 18:56
03:00

Obrazce z kouře, burácení bombardéru. Na Dny NATO do Ostravy dorazilo 100 tisíc lidí
Technika
20. 9. 2025 18:44
01:03

Na japonském festivalu uvařili několik tun polévky. Míchat ji musely dva bagry
Zahraniční
20. 9. 2025 17:00
01:04

Policie odhalila varnu pervitinu v Ústí nad Labem
Krimi
20. 9. 2025 16:04
00:51

Vyšehradským tunelem o víkendu neprojedete, horolezci sanují skálu
Domácí
20. 9. 2025 15:04
01:19

Ukrajinci zasáhli rafinerii v ruském Saratově
Zahraniční
20. 9. 2025 13:10
00:40

Tisíce lidí obdivovaly v Pardubicích největší lanový most, obchvat se brzy otevře
Domácí
20. 9. 2025 12:34
00:59

Kamion u Zlíchovského tunelu narazil do svodidel, na silnici vytekla nafta
Krimi
20. 9. 2025 12:10
01:51

Žádné děti ani koktejly. Výletní společnost pořádá netradiční plavby
Zahraniční
20. 9. 2025 12:00
01:20

Divadlo a filharmonie ve Zlíně startují jubilejní 80. sezonu
Domácí
20. 9. 2025 10:10
01:40

Stavba D35 se potýká s vážnou komplikací
Domácí
20. 9. 2025 10:00
00:54

Na hřišti Viagemu přistál vrtulník, přivezl hráčům nové dresy
Sport
20. 9. 2025 8:00
02:21

iPhone Air není jenom tenký mobil, má i další přednosti
Technika
20. 9. 2025 0:06
02:11

Obří formace spitfirů a hurricanů připomněla v Duxfordu 80. výročí konce druhé světové války
Technika
20. 9. 2025 0:06
01:13

V rodinné skupině goril v Zoo Praha řádí tři mláďata
Lifestyle
20. 9. 2025 0:06
01:57

Rozhovor s Rauno Altonenem, vítězem Rallye Monte Carlo 1967
Domácí
20. 9. 2025 0:06
03:08

Příliš se zastáváte manžela. I taková odmítnutí přiznává Alex Mynářová
Společnost
20. 9. 2025 0:06
02:14

V gorilí rodině s mláďaty to v Zoo Praha žije, Richardova samčí skupina je klidnější
Lifestyle
20. 9. 2025 0:06
00:47

Jidášovo Ucho. Fenomén čínské kuchyně je elixírem zdraví
Domácí
19. 9. 2025 20:00

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.