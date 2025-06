VIDEO: Do Abú Dhabí začal z Prahy létat dopravce Etihad Airways Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do Abú Dhabí začal z Prahy létat dopravce Etihad Airways

Svůj provoz na Letišti Václava Havla Praha slavnostně zahájila nová dálková linka. Do Abú Dhabí, hlavního města Spojených Arabských Emirátů, bude z Prahy čtyřikrát týdně létat společnost Etihad Airways. První přílet na pražském letišti přivítala vodní slavobrána. Na trasu mezi Prahou a Abú Dhabí letecká společnost Etihad Airways nasazuje letadlo Boeing 787-9 Dreamliner, na jehož palubu lze v ekonomické a byznysové třídě usadit dohromady 290 cestujících. Linka bude v provozu čtyřikrát týdně: v pondělí, ve středu, v pátek a v neděli. „Naše nová linka otevírá cestujícím řadu možností. Zásluhou tohoto nového spojení budujeme pomyslný most mezi dvěma výjimečnými regiony, když propojujeme cestující z Blízkého východu se srdcem Evropy. Cestující mohou rovněž využít přestupy přes Abú Dhabí na návazné lety do destinací v Asii, Africe, Indickém subkontinentu a Austrálii,“ říká Antonoaldo Neves, generální ředitel letecké společnosti Etihad Airways.

video: Jan Jánský