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Elektrická Kia PV5 je stylové MPV plné vychytávek

Technika
Od rodinných výletů a dobrodružství v přírodě až po cesty do školy a každodenní rutinu – PV5 se přizpůsobí díky prostoru, komfortu a bezpečnosti. Spojuje komfort a styl pro rodinu, volný čas i každodenní cestování, aby každá jízda byla naprosto bezstarostná.
video: iDNES.tv
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