Elektrickou toyotu celou předělali, ale na pohled to skoro nepoznáte

Technika
Nová Toyota BZ4X má popravdě trochu divné jméno. Jde ale o čistě elektrický vůz, který je výrazný a stylový. Jedinečný a efektní design staví na spojení elegantní siluety elektromobilu s impozantní vzhledem SUV.
video: Toyota a iDNES.cz
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

02:41

Elektrickou toyotu celou předělali, ale na pohled to skoro nepoznáte
Technika
4. 12. 2025 0:06
00:26

Jak dělají jablečný závin na Ikárii?
Lifestyle
4. 12. 2025 0:06
03:07

Demokratičtí kongresmani zveřejnili záběry z Epsteinova soukromého ostrova
Zahraniční
3. 12. 2025 21:54
01:25

Otec autisty z televizního dokumentu děkuje přispěvatelům do sbírky
Domácí
3. 12. 2025 20:00
01:04

Svár kvůli „perníkové chaloupce“. Milion je přemrštěná cena
Domácí
3. 12. 2025 19:24
01:40

Německo zprovoznilo systém Arrow 3. Před raketami z Ruska ochrání i spojence
Zahraniční
3. 12. 2025 19:02
01:07

Pro pacienty s leukemií je to přelom, říká o Obláčku nad Plzní primář
Domácí
3. 12. 2025 18:34
01:29

Modernizace nádraží v Týništi se odkládá
Domácí
3. 12. 2025 18:14
00:19

Česko-vietnamský občan dostal v Luhanské oblasti za boj na Ukrajině 13 let
Zahraniční
3. 12. 2025 17:42
00:37

Nejdražší lyžařské středisko světa zůstává v USA. V Česku vévodí Špindlerův Mlýn
Zahraniční
3. 12. 2025 17:26
04:22

Byl to šílený půlrok, vzpomíná svědek na nadřízeného Augustína z Redlovy "skupiny"
Krimi
3. 12. 2025 16:58
00:47

Majitelé zchátralých budov v historickém centru Žatce si mohou oddechnout
Domácí
3. 12. 2025 16:40
00:24

Muži hajlovali přímo pod kamerou, u toho se ještě nechali fotit
Domácí
3. 12. 2025 16:34
00:26

Rumuni zneškodnili ukrajinský námořní dron
Zahraniční
3. 12. 2025 16:32
03:17

Boj o každou minutu u srdeční zástavy pokračuje. ECMO zvýšilo naději na přežití
Domácí
3. 12. 2025 16:10
01:13

Ženy jsou krvelačnější než chlapi, míní Novotný
Lifestyle
3. 12. 2025 16:00
00:49

AI reklamy na kabelky Valentino vyvolaly vlnu kritiky u uživatelů
Zahraniční
3. 12. 2025 15:50
23:36

Prezident není čtvrtá koaliční strana. Staří bílí muži o sestavování vlády
Domácí
3. 12. 2025 15:00
02:06

Za další medailí s Mrtkou či Sikorou, ale bez Tomka. Augusta nominoval na dvacítky
Domácí
3. 12. 2025 14:48
05:44

Chybí mi halušky a máma. Stihla jsem dobu peněz i zábavy, říká Adriana Sklenaříková
Společnost
3. 12. 2025 14:00

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.