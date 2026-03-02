V Praze uvízla dvě obří letadla Emirates

Technika
Z důvodu uzavření mezinárodního letiště v Dubaji byly dva stroje A380 společnosti Emirates odstaveny na letišti v Praze. Pravý stroj z pohledu naší kamery je pravidelná linka Dubaj - Praha( EK139) která v sobotu 28.2. 2026 musela při cestě do Prahy kvůli nedostatku paliva přistát v Athenách a po dotankování paliva pokračovala do Prahy, kde přistála po 16hod. Druhé letadlo divertovalo v sobotu 28.2.2026 do Prahy, když letělo na pravidelné lince z amerického Houstonu do Dubaje. Vlivem zhoršení bezpečnostní situace na Blízkém východě během letu a následném uzavření cílového letiště v Dubaji, přistálo z bezpečnostních důvodů v Praze. Jak dlouho budou oba stroje na pražském letišti stát není zatím známo.
video: Jan Jánský
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:08

Srnce uvěznil led na rybníce, z mokré pasti mu pomohli hasiči na člunu
Krimi
2. 3. 2026 13:52
01:16

Lidi jim je ničili, Lenovo schovalo koncept za sklo. A druhých má zásobu
Technika
2. 3. 2026 13:50
01:55

Česko zavádí bezpečnostní opatření. Zvýšené ohrožení Česka není, řekl Metnar
Domácí
2. 3. 2026 13:34
00:45

D1 na Brněnsku blokoval převrácený náklaďák
Krimi
2. 3. 2026 13:30
00:21

Těžká technika zčala bourat ikonickou Slezanku v centru Opavy
Domácí
2. 3. 2026 13:26
02:29

Posíláme Airbus do Šarm aš-Šajchu a do Jordánska pro Čechy, oznámil Babiš
Domácí
2. 3. 2026 13:10
00:34

Útočník pobodal ve skotském Edinburghu několik lidí
Zahraniční
2. 3. 2026 12:50
01:01

Vandal poškodil lavičku připomínající romského partyzána
Krimi
2. 3. 2026 12:36
00:30

Záznam útoku v Dubaji: íránská střela zasáhla byt ženy během živého vysílání
Zahraniční
2. 3. 2026 12:06
00:28

V Praze uvízla dvě obří letadla Emirates
Technika
2. 3. 2026 11:58
01:07

Žena zemřela pod koly metra ve stanici Hlavní nádraží
Domácí
2. 3. 2026 11:38
00:59

Zavedeme bezpečnostní opatření, řekl Babiš. Posílit má bezpečnost v ulicích
Domácí
2. 3. 2026 11:22
00:51

Sharon a Kelly Osbournovy převzaly na Brit Awards cenu za celoživotní dílo pro Ozzyho Osbourna
Společnost
2. 3. 2026 11:10
02:37

První žena v Troji. Pražskou zoo řídí nová ředitelka
Domácí
2. 3. 2026 11:02
01:04:49

INDUSTRIAL: Aero Vodochody - Celý záznam
Domácí
2. 3. 2026 11:00
00:37

Američané okopírovali íránské šáhedy, teď s nimi vybombardovali ajatolláhy
Zahraniční
2. 3. 2026 10:50
00:50

V Kuvajtu se zřítilo několik amerických stíhaček
Zahraniční
2. 3. 2026 10:34
04:24

Schillerová plesala v Brně s manželem: To nebývá často, přiznává ministryně
Společnost
2. 3. 2026 10:30
00:37

Ropná rafinerie Saudi Aramco v Saúdské Arábii přerušila provoz
Zahraniční
2. 3. 2026 10:22
03:46

Posíláme Airbus do Šarm aš-Šajchu a do Jordánska pro Čechy, oznámil Babiš
Domácí
2. 3. 2026 10:18

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.