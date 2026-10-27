Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Závodní Škoda Fabia R5 postavená v Polsku může do provozu

Technika | Autotesty
video: Marek Štekl, iDNES.cz
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

07:32

Switch Sports Resort - přehled disciplín
Lifestyle
27. 10. 2026 0:06
01:17

Černé i béžové odzvonilo. Bláznivé barevné kombinace zase vládnou módě
Lifestyle
27. 10. 2026 0:06
03:02

Závodní Škoda Fabia R5 postavená v Polsku může do provozu
Technika
27. 10. 2026 0:06
01:29

Čeští egyptologové mají nový objev
Zahraniční
26. 10. 2026 21:00
00:41

USA nedonutily Kyjev k poslušnosti. Musíme tak jednat i s Evropou, zní z Kremlu
Zahraniční
26. 10. 2026 19:48
00:52

V Pardubicích podepsali koalici, primátorem bude Tichý. ANO jde do opozice
Domácí
26. 10. 2026 18:38
56:18

Pavel Nedvěd ve SportBaru: vzpomínky na Zlatý míč i aktuálně o reprezentaci
Sport
26. 10. 2026 18:16
04:36

Oriana Gorena máme v hledáčku, potvrdil Pavel Nedvěd ve SportBaru
Sport
26. 10. 2026 18:16
02:04

Poslanec ODS využil právní kličky. Revokací návrhu o médiích koalici překvapil
Domácí
26. 10. 2026 17:52
03:43

Opozice se obrací na Ústavní soud kvůli snaze koalice vzít pravomoc Pavlovi
Domácí
26. 10. 2026 16:46
01:12

Pavel Nedvěd ve SportBaru: Tomáš Chorý do reprezentace nepatří
Sport
26. 10. 2026 15:46
01:00

V Ostravě soudí sourozence za nalití žíraviny na obličej známého
Krimi
26. 10. 2026 15:28
00:38

Vyhořelé Orlí hnízdo chce bavorská vláda obnovit
Zahraniční
26. 10. 2026 15:20
02:18

Šumavské Srdce Vltavy je už vidět pouhým okem
Domácí
26. 10. 2026 14:50
00:30

Konec vyhnanství, softballisté Berouna mají novou arénu. Vznikla na ploše bývalého smetiště
Sport
26. 10. 2026 14:20
02:21

Rozhlasové a televizní poplatky skončí, prohlásil kategoricky Macinka
Domácí
26. 10. 2026 14:18
00:48

Hráč inzultoval v sedmé lize rozhodčího
Domácí
26. 10. 2026 14:06
00:30

Most do Číny prošel těžkou zkouškou. Přešel ho Kim
Zahraniční
26. 10. 2026 13:30
04:22

Vláda prodloužila regulaci cen pohonných hmot a chce českou korunu do Ústavy
Domácí
26. 10. 2026 13:30
01:05

Spor o slepice. Úředníci zakázali domácí chov. Byl to nezákonný krok
Domácí
26. 10. 2026 13:00

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.