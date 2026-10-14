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Fiat oživuje odkaz Multiply. Nový koncept Multiplay kombinuje minivan, SUV a pick-up

Technika
Legendární a kontroverzní Fiat Multipla se vrací v novém duchu. Italská automobilka na pařížském autosalonu představila koncept Multiplay, který v sobě důmyslně kloubí prostornost rodinného minivanu, drsný charakter SUV a praktičnost otevřeného pick-upu.
video: Fiat
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