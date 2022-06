VIDEO: Fisker Ocean Extreme přichází s revoluční otočnou obrazovkou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Fisker Ocean Extreme přichází s revoluční otočnou obrazovkou

Dánského designéra Henrika Fiskera mnozí považují za takového druhého Elona Muska, kterému to přes všechnu snahu nikdy zcela nevyšlo. Tvůrce sedanu Karma, „bondovského“ BMW, ale i celé řady dalších zajímavých aut, je přesvědčený, že to nejlepší ho ještě čeká. Právě totiž rozjíždí nové kolo. A vypadá to na velkou „jízdu“.

video: Fisker Inc.