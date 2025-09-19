Red Arrows s gripeny prolétly nad Prahou

Technika
Mezi světovou špičku vojenských akrobatických formací patří britská skupina Red Arrows. Na svém kontě má zatím kolem pěti tisíc vystoupení v 57 zemích světa. Elitní piloti Red Arrows šíří mezi širokou veřejností dobré jméno Královského letectva, jehož je skupina součástí. Ve čtvrtek 18. září odpoledne nebe nad Prahou rozčísl roj jejich burácejících stíhaček. Unikátní show zhlédly tisíce lidí.
video: iDNES.tv
