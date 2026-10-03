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Obří americké Herculesy trénovaly v Praze přistání

Technika
Americká transportní letadla Hercules v týdnu trénovala přistání na pražském letišti. Vidět čtyři stroje tohoto typu v akci najednou je pro letecké nadšence velký zážitek. Sotva co čtyřmotoroví giganti přistáli, už se zase řadili na práh startovací dráhy.
video: an Jánský
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