Herec Jan Skopeček byl mistrem malých rolí, prošel si dvěma koncentráky

Technika | Před 100 lety
Ve filmu a v televizi vytvořil Jan Skopeček, který se narodil přesně před 100 lety, více než stovku spíše menších rolí, byl trefným představitelem různých komorníků či kverulantů. Diváci jej znají z filmů Kameňák, Parta hic nebo ze seriálu Tři chlapi v chalupě. Skopeček byl také činný v divadle, stál u zrodu někdejšího pražského Divadla S. K. Neumanna, nyní Divadla pod Palmovkou, a v roce 2018 byl hlavní tváří oslav 70. let této scény.
video: iDNES.cz, Wikimedia
