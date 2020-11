VIDEO: V hořovické nemocnici vítá příchozí humanoidní robot Pepper Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ve snaze o větší ochranu zaměstnanců a pacientů přistoupila Hořovická nemocnice k důraznější kontrole u vstupu do areálu. Vstup do nemocnice je umístěn před centrálním příjmem s cílem zachytit co nejvyšší počet osob s onemocněním COVID-19. Právě zde se mohou příchozí setkat s robotem, který je přivítá a seznámí s dalším postupem, jako například dezinfekce nebo měření teploty.

