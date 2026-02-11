VW udělal z elektrické dodávky I.D. Buzz raketu
Honosí se titulem „dosud nejvýkonnější produkční Bulli“. Jezdí čistě na elektřinu a jeho design je usměvavý – jako vzpomínka hipíky a šedesátá léta. Řeč je o dodávce Volkswagen ID. Buzz v dlouhé verzi s označením GTX. Týrali jsme jej v lednových mrazech.
01:24
VW udělal z elektrické dodávky I.D. Buzz raketu
Technika11. 2. 2026 0:06
01:08
Muži dávají kurz pečení ženám před svatbou, popsala cukrářka Fabešová
Lifestyle11. 2. 2026 0:06
02:09
Káhirská akce Den na Epsteinově ostrově vyvolala pobouření
Zahraniční10. 2. 2026 21:28
01:02
Baltské moře zamrzlo. Estonské ostrovy spojil místo trajektů ledový most
Zahraniční10. 2. 2026 20:22
04:13
Cibulka a Jagelka jednali s Klempířem. Zněl jak z jiné planety, řekli
Domácí10. 2. 2026 19:14
01:21
U Moravské Třebové mají vyrůst větrníky vysoké 250 metrů
Domácí10. 2. 2026 17:30
00:47
Jake Paul prožíval zlatý závod Leerdamové po svém
Sport10. 2. 2026 17:12
00:42
Mládě žirafy síťované s matkou Lentilkou
Domácí10. 2. 2026 16:48
02:57
Cibulka a Jagelka dorazili na schůzku s ministrem Klempířem
Domácí10. 2. 2026 16:42
02:31
Íránská propaganda. AI ukazuje útok na flotilu USA
Zahraniční10. 2. 2026 16:04
01:11
Zimní atmosféra na Sněžce
Domácí10. 2. 2026 15:30
00:43
V Budějovicích pokračuje stavba severní spojky
Domácí10. 2. 2026 15:20
01:45
Sicilské město dál požírá obří propast, lidé viní úřady
Zahraniční10. 2. 2026 15:04
00:38
Prase na dronu způsobilo v Číně blackout
Technika10. 2. 2026 15:00
01:04
Dostavba slavné Sagrady budí spory. Kvůli schodišti mají zbourat okolní domy
Zahraniční10. 2. 2026 14:36
00:52
Petr Nedvěd převzal Medaili města Liberec
Domácí10. 2. 2026 14:34
00:52
Kriminalisté zadrželi muže, který podvodně nabízel k pronájmu byty v Praze
Krimi10. 2. 2026 14:06
00:59