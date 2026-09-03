Berlínský veletrh IFA ukazuje budoucnost umělé inteligence
3. 9. 2026 19:06 Technika
V Berlíně začal Veletrh spotřební techniky IFA 2026. Předcházely mu dva dny mediálních prezentací. HLavním tématem je umělá inteligence, která proniká do všech oblastní techniky včetně autoprůmyslu. Akce potrvá do úterý 8. září.
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Berlínský veletrh IFA ukazuje budoucnost umělé inteligence
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