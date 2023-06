VIDEO: Ikona moří bude největší výletní lodí světa Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Už v lednu příštího roku poprvé vypluje největší výletní loď světa známá jako ICON of the SEAS. Stavbu plavidla společnosti Royal Caribbean nyní dokončují inženýři ve finském přístavním městě Turku, první komerční plavba se pak uskuteční z Miami na Floridě. Co všechno loď zájemcům nabídne, si můžete prohlédnout na následujících unikátních snímcích.

video: Royal Caribbean