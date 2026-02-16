Italský pilot Dario Costa jako první přistál s letadlem na jedoucím vlaku
16. 2. 2026 16:18 Technika
Italský pilot Dario Costa se zapsal do historie letectví unikátním manévrem, když v rámci projektu Train Landing přistál se svým akrobatickým letounem na jedoucím nákladním vlaku a ze stejného kontejneru následně znovu odstartoval. Pokus se uskutečnil 15. února v tureckém Afyonkarahisaru na zhruba 2,5 kilometru dlouhém úseku trati, přičemž pilot měl na celý manévr necelou minutu a pracoval s minimální rezervou prostoru.
