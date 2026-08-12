Jak jezdí nestárnoucí Volvo XC90
Volvo XC90 druhé generace představuje na automobilovém trhu fascinující úkaz. Ačkoliv brázdí silnice již celou dekádu, do důchodu se rozhodně nechystá. Naopak dozrálo do pozice švédského monumentu a definice rodinného luxusu, pro který se věrní zákazníci do showroomů pravidelně vracejí. Tohle auto zkrátka nestárne a technicky pokročilejší konkurenci deklasuje svou neotřesitelnou aurou, charakterem a nestárnoucím designem.
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