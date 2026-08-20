Jako první doletěl na severní pól v ultralehkém letadle. Jiří Pruša a jeho přípravy
20. 8. 2026 0:06 Technika
Než český pilot Jiří Pruša – jako první člověk na světě – odstartoval a doletěl bez mezipřistání ze Špicberských ostrovů k severnímu pólu v ultralehkém letadle, musel rok a půl řešit něco, k čemu neexistuje jediný návod, protože to jednoduše nikdo před ním nezkusil.
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Jako první doletěl na severní pól v ultralehkém letadle. Jiří Pruša a jeho přípravy
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