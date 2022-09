VIDEO: Do Ostravy přiletěl JAS 39 Gripen E Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do Ostravy přiletěl modernizovaný JAS 39 Gripen E. Jde o prvni přistání švédského stroje v teto modifikaci na území České republiky. To vše v rámci Dnů NATO 2022, které vás lákají do Mošnova nadcházející víkend

video: Jan Jánský