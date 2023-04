VIDEO: Jeep Avenger je elektrický městský teréňák Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jeep Avenger je elektrický městský teréňák

Na pohled na něm nepoznáte, že je to elektromobil. A přesně tak to chtěli. Avenger, anglicky "mstitel", klame tělem, je to nejmenší jeep v nabídce, ale na pohled i omak působí jako větší auto. jen o osm centimetrů přerostl čtyři metry, ale má dvacet centimetrů vysoký podvozek.

video: Jeep