Nový Jeep vyvinuli v Evropě pro Evropu, stále chce do terénu
24. 11. 2025 0:06 Technika
Jeep Compass vstupuje do své třetí generace a i když je to pořád americký drsňák, tentokrát je ušitý přímo na míru Evropě. Pro Jeep je to nejdůležitější evropský model. Italové, kteří dnes evropskou divizi značky vedou, vzali Jeep za svůj. A je to vidět: z americké klasiky udělali trochu spaghetti western. Neotesanosti amerického yankéeho, dávají šmrnc milánského šviháka. Designem je to pořád Jeep – hranatý, robustní a sebevědomý. Compass měří 4,55 metru, ale působí mnohem větším dojmem. Nejlépe mu sluší šedá metalíza, i když hnědá mu dodává zajímavý charakter, žabičkově zelená je ulítlost, která mu taky sluší.
