Jeho mrtvole sťali hlavu. Po dvou tisících letech dostal muž tvář
15. 11. 2026 0:06 Technika
Byl to padesátník, prožil těžký život. Tělo plné šrámů, stop po zraněních. Když u skotských hranic římského impéria před dvěma tisíci lety zemřel, nečekalo ho poklidné spočinutí. Než jej vložili do hrobu, odsekli mu hlavu. Díky moderní technologii mu dnes můžeme pohlédnout do tváře.
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