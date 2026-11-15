Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Jeho mrtvole sťali hlavu. Po dvou tisících letech dostal muž tvář

Technika
Byl to padesátník, prožil těžký život. Tělo plné šrámů, stop po zraněních. Když u skotských hranic římského impéria před dvěma tisíci lety zemřel, nečekalo ho poklidné spočinutí. Než jej vložili do hrobu, odsekli mu hlavu. Díky moderní technologii mu dnes můžeme pohlédnout do tváře.
video: National Museums Scotland
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

25:59

Na co zírá mašinfíra: Pravobřežkou po proudu Labe ze Střekova do Děčína
Technika
15. 11. 2026 0:06
02:15

Na co zírá mašinfíra: Pravobřežkou po proudu Labe ze Střekova do Děčína za 2 minuty
Technika
15. 11. 2026 0:06
02:10

Introducing Galaxy Tab S12 Ultra
Technika
15. 11. 2026 0:06
01:20

Vrtulníky nad Haiti: Salvadorci ničí sídla vůdců gangů
Zahraniční
15. 11. 2026 0:06
01:30

Jeho mrtvole sťali hlavu. Po dvou tisících letech dostal muž tvář
Technika
15. 11. 2026 0:06
00:44

Propagační auto ve tvaru párku dokonce i závodí
Technika
15. 11. 2026 0:06
00:27

Divoký slon v Indii srazil a pošlapal motocyklistu
Zahraniční
14. 11. 2026 22:58
00:44

Skokani na Šibenici končí sezonu
Domácí
14. 11. 2026 19:02
00:24

Influencer v Pákistánu natáčel video s tygrem z farmy, zvíře zabilo ošetřovatele
Zahraniční
14. 11. 2026 18:44
01:43

V Londýně před vánoci otevřeli školu Santů
Zahraniční
14. 11. 2026 15:46
00:34

Dvojník izraelského premiéra prodává v Teheránu bonbony
Zahraniční
14. 11. 2026 14:08
00:25

Americká letadla zasahovala nad britskou základnou. Kvůli možným dronům
Zahraniční
14. 11. 2026 12:46
00:36

Zkáza přišla rychle, obyvatelé brooklynského domu neměli šanci utéct
Zahraniční
14. 11. 2026 12:34
01:00

Orbánův exministr zakopal stovky milionů v lesích
Zahraniční
14. 11. 2026 12:06
01:26

Vyprošťovací tank či BVP pomáhaly v přírodní památce Na Plachtě
Domácí
14. 11. 2026 11:00
01:53

Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry
Domácí
14. 11. 2026 10:42
01:00

Kolaps v USA: technické potíže zastavily celou leteckou dopravu, ovlivnily i Evropu
Zahraniční
14. 11. 2026 9:28
03:18

Po střetu s tankerem se v USA převrátila výletní loď
Zahraniční
14. 11. 2026 9:22
00:51

Když jde o život, rozpaky stranou. Červený kříž chce figurínu s prsy
Domácí
14. 11. 2026 7:16
00:36

V Německu lidé venčí imaginární psy, trénují s nimi i překážky
Lifestyle
14. 11. 2026 5:00

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.