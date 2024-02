VIDEO: Po Jiřím Šlitrovi zůstaly zlidovělé písně i dívčí akty Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Po Jiřím Šlitrovi zůstaly zlidovělé písně i dívčí akty

Skládal půvabné písničky, které zná dodnes celý národ, byť od jeho narození uplynulo ve čtvrtek 15. února rovné století. Krajina posedlá tmou, Klokočí či Nashledanou - to jsou jen některé z nich. Jiří Šlitr byl samoukem s mnoha talenty a na co sáhl, to mu šlo. Proslavila jej hudba a divadlo, ale on sám se nejvíc cítil být výtvarníkem.

video: Česká televize