Karosu z devadesátých let prodali v aukci za 60 tisíc korun

Karosu z devadesátých let prodali v aukci za 60 tisíc korun

Dnes už téměř muzejní kousek, autobus Karosa, model B732 z poloviny devadesátých let, který jezdil do minulého roku ve službách havlíčkobrodské městské hromadné dopravy, vydražila dopravní společnost z Tábora. Rádi by vůz zařadili do své sbírky a po rekonstrukci ho využívali k různým akcím nebo k návštěvám srazů historických vozidel.

video: Ivo Helikar, Adam Kvita, iDNES.tv