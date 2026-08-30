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Před 100 lety finišovala dostavba katedrály svatého Víta

Technika | Před 100 lety
Katedrála svatého Víta na Pražském hradě se v létě 1926 pomalu blížila k dokončení. Práce směřovaly k roku 1929 a oslavám Svatováclavského milénia. Lidové noviny tehdy podrobně popisovaly, co všechno ještě stavitele a restaurátory čekalo.
video: iDNES.cz, Wikimedia
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