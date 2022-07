VIDEO: Nové Niro je vylepšené. Vybrat si můžete ze tří verzí včetně hybridu a elektriky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nové Niro je vylepšené. Vybrat si můžete ze tří verzí včetně hybridu a elektriky

Niro je nejprodávanějším modelem značky Kia v Evropě, češi se do něj ale nezakoukali. V nové generaci to ale má být jinak. Opět přijíždí jako hybrid, plug-in hybrid a elektromobil. Zákazníci tedy mohou volit elektrifikaci pohonu podle toho, jak jim pasuje do života.

video: Kia