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Legendární Kocourkovští učitelé se zrodili před 100 lety. Zpívali i s Burianem

Technika | Před 100 lety
V sobotu 7. srpna 1926 vystoupili v Rychnově nad Kněžnou poprvé jako profesionální soubor Kocourkovští učitelé. Recesistické pěvecké sdružení, které ve skutečnosti netvořili učitelé, se během několika let zařadilo k nejpopulárnějším zábavním uskupením první republiky a jeho vystoupení se dostala i na filmové plátno.
video: Katakomby (1940), Kariéra Pavla Čamrdy (1931)
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