Do deseti dnů budeme vyrábět 10 tisíc našich masek denně, říká vědec

Do deseti dnů by mohli dodavatelé denně vyrábět až deset tisíc respirátorů z dílny odborníků z ČVUT. V rozhovoru pro iDNES.cz to potvrdil Pavel Burget, vedoucí Testbedu Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky na pražské ČVUT. Už teď jejich univerzitní startup vyrábí každý den několik stovek těchto polomasek, jež mají ještě vyšší ochranu než respirátory FFP3.

video: iDNES.cz