VIDEO: Unikátní průjezd modelem kolejiště při rychlosti 80 km/h Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Unikátní průjezd modelem kolejiště při rychlosti 80 km/h

Projeďte se s námi největším modelovým kolejištěm v ČR. Z pohledu miniaturního strojvůdce vám nabízíme průjezd tratí z Domažlic přes Klatovy, Sušice, Plzeň, a zpět do Domažlic. Cestou uvidíte reálné zmenšeniny budova a zajímavostí, které se v reálném světě na uvedené trase opravdu vyskytují. Uvidíte také ale to, co reálu neexistuje

video: Království železnic